طائرات الإطفاء تجنب الكارثة بعنابة

تدخلت مصالح الحماية، في حدود منتصف نهار اليوم، لإخماد حريق في غابة بالقرب من سرايدي بعنابة واستعملت في بداية المهمة شاحنة إطفاء الحرائق لكن سرعة الرياح وصعوبة التضاريس حالا دون الوصول إلى النيران ليتم بعدها الاستعانة بخمس طائرات إخماد النيران من مختلف الأحجام بحيث تمكنت المصالح المعنية من إخماد النيران وسط فرح كبير وسط الساكنة التي حاصرتها النيران.

وتنقل عشية اليوم، والي عنابة عبد القادر جلاوي، بعد أن قطع الزيارة الرسمية التي كانت ستقوده لميناء عنابة، إلى موقع الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الواحدة زولا.

وحسب مصادر محلية، فقد أتى الحريق على مساحات واسعة من الغابة المحاذية لحي وادي فرشة والمؤدية نحو أعالي جبال سيرايدي.

تنقل الوالي شخصيا إلى موقع اندلاع الحريق سببه بالأساس محاصرة السنة النيران لبعض المنازل والتجمعات السكنية القريبة من مسار اشتعال النيران بحي وادي فرشة.

وأضافت مصادرنا أن مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة سخرت مروحيات وطائرات صغيرة الحجم، من أجل إخماد الحريق والحد من حجم اتساع رقعته واقترابه أكثر من المناطق العمرانية.

كما تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة من طرف قيادة المديرية الولائية للحماية المدنية للسيطرة على الحريق.