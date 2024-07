Annaba : Une catastrophe évitée grâce aux avions de lutte contre les incendies

Les services de protection civile sont intervenus, ce mercredi aux environs de midi pour éteindre un incendie ayant pris dans une forêt près de Seraïdi à Annaba.

L’opération d’extinction a commencé par l’utilisation d’un camion de pompiers, mais la vitesse du vent et la difficulté du terrain ont empêché l'accès aux flammes. Ce qui a nécessité la mobilisation de cinq avions de lutte contre les incendies de différentes tailles, permettant aux services concernés d'éteindre le feu, au grand soulagement des habitants qui étaient encerclés par les flammes.

Le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, a interrompu une visite officielle prévue au port d'Annaba pour se rendre sur les lieux de l'incendie, qui s'est déclaré vers 13 heures.

Selon des sources locales, l'incendie a ravagé de grandes superficies de bois adjacents au quartier de Oued Fercha et menant vers les hauteurs des montagnes de Seraïdi.

Nos sources ont indiqué que les services de protection civile de la wilaya d'Annaba ont mobilisé des hélicoptères et des avions légers pour éteindre le feu et empêcher son extension vers les zones urbaines.

Des moyens matériels et humains importants ont, également, été déployés par la direction de la protection civile de la wilaya pour maîtriser l'incendie.