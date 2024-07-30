نجوم "الخضر" يتضامنون مع خليف

عبر نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم عن تضامنهم مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي تتعرض إلى حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية قبيل دخولها المنافسة رسميا في إطار أولمبياد باريس.

وشارك لاعب الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الأربعاء، "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" يحوي صورة البطلة الجزائرية موفوقا بعبارة "نحن معك يا إيمان".

بدوره نشر متوسط ميدان نادي ميلان والمنتخب الوطني اسماعيل بن ناصر صورة سابقة تجمعه بالملاكمة إيمان خليف خلال حفل توقيع عقد مع المنظمة الأممية "يونيسيف" وكتب منشورا على منصة "اكس": دعم كامل لبطلتنا إيمان خليف التي تتعرض لموجة كراهية غير مبررة".

وأضاف بن ناصر: "حضورها في الألعاب الأولمبية هو بكل بساطة نتيجة لموهبتها وعملها الجاد، نثق فيك من أجل رفع ألوان الجزائر عاليا".

كما عبر لاعبون آخرون، في صورة شايبي، بن سبعيني، فغولي، بلايلي، توبة وقديورة عن تضامنهم المطلق مع الملاكمة التي تطمح لإهداء الجزائر أول ميدالية أولمبية في الملاكمة النسوية.

وكانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قد نددت بـ"التصرف الغير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة".

أضافت اللجنة الأولمبية في بيان أن "مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا".