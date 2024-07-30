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الرئيس الصحراوي يحل بنواكشوط (فيديو)

31 جولية 2024 ()

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حل، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني لعهدة ثانية، والمقررة يوم غد الخميس.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، كان الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود على رأس مستقبلي الضيف الصحراوي محاطا بعدد من أعضاء الحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط.

ويحضر الرئيس إبراهيم غالي مراسيم التنصيب التي ستجرى بقصر المؤتمرات، بدعوة خاصة وجهها له نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب 40 رئيس دولة من العالم العربي والإسلامي والدولي والإتحاد الإفريقي، وفق وكالة الأنباء الصحراوية. 

ويرافق الرئيس إبراهيم غالي وفدا يضم كل من وزير الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي، والي ولاية السمارة، عضو الأمانة الوطنية عزة ببيه، المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات حمة مالو، السفير المكلف بتشريفات الرئاسة صلحة العبد، المستشارة المكلفة بالعالم العربي النانة لبات الرشيد.

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