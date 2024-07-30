هكذا سيكون "الانتقام الإيراني" !

كشفت وسائل إعلام غربية أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أصدر أمرا بضرب الكيان الصهيوني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين، اتخذ خامنئي هذا القرار خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إيران استشهاد هنية في طهران.

وحسب ذات المصدر فإن القادة الإيرانيون يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا، ومن بين الخيارات أيضا هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير.

وستحرص إيران على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على الكيان –وفق الصحيفة الأمريكية-، مضيفة أن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت اغتيال هنية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد.

وأكد خامنئي، الأربعاء، أن "الثأر لدماء الشهيد هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضها".

وشنت إيران هجمات مباشرة على الكيان الصهيوني في وقت سابق خلال الحرب في قطاع غزة.