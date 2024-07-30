بن جامع: "الكيان" ينتهك سيادة الدول

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الهجوم الصهيوني على بيروت اعتداء سافر على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول.

وأضاف بن جامع، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني يستهدف المدنيين في بيروت والصحفيين في غزة وينتهك السيادة في سوريا ولبنان.

واعتبر الدبلوماسي الجزائري ما يحدث هو تخريب للجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع بن جامع: "ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس وإنما يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وتحديا صارخا للعدالة، علينا التصرف بشكل حاسم لإنهاء العنف وبناء سلام دائم في المنطقة".

وجدد ممثل الجزائر في الهيئة الأممية دعوته إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة وإنهاء الاحتلال الصهيوني بشكل كامل لكل الأراضي في فلسطين ولبنان وسوريا.

وكانت الجزائر، قد دعت، رفقة الصين وروسيا، مجلس الأمن إلى عقد جلسة فورية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.