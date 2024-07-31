مجزرة مرورية بسيدي بلعباس

أودى حادث مرور عنيف وقع مساء الأربعاء على مستوى الطريق الوطني رقم 13 تحديدا بإقليم بلدية العمارنة البعيدة ببضعة كيلومترات جنوبي مدينة سيدي بلعباس بحياة ثلاثة أشخاص من بينهم عريف في الحماية المدنية لا يتعدى من العمر 39 سنة، وذلك إثر اصطدام عنيف بين سيارتين.

أسفرت الحصيلة الأولية للحادث عن مصرع امرأة 29 سنة ورضيعها الذي لا يفوق عمره الـ13 شهرا إضافة إلى إصابات متفاوتة كانت قد لحقت بثلاثة أشخاص آخرين.

وكان الاصطدام قد تزامن مع تواجد عون من الحماية المدنية برتبة عريف بالموقع وهو خارج توقيت العمل، الأمر الذي لم يمنعه من التدخل أملا في المساهمة في تقديم الإسعافات الأولية ، قبل أن يتعرض المعني إلى حادثة دهس من سيارة أخرى أردته قتيلا في مكان الحادث، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى ثلاثة قتلى وعدد مماثل من الجرحى.