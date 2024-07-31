بلدية القصدير بالنعامة تصنع الاستثناء

صنعت بلدية القصدير الحدودية بإقليم ولاية النعامة الاستثناء عندما خصصت أكثر من أربعة ملايير سنتيم من الغلاف المالي الخاص بإعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية "فسيسيال" لإنجاز مفرغة عمومية قصد المحافظة على البيئة التي أصبحت في آخر اهتمامات الكثير من المسؤولين باعتراف من والي الولاية الذي وصف المشروع بالنموذج خلال زيارته الميدانية لهذه البلدية وأثنى على المير نظير اهتمامه وحرصه على نظافة المحيط وحماية البلدية من النفايات التي هزمت العديد من البلديات بالولاية.

هذا الملف الذي نال اهتمام السلطات المحلية في منطقة حدودية وصنع التميز استحسنه المواطنون وممثلو المجتمع المدني.

يتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرت بـ5600 متر مربع ومدة الإنجاز 75 يوما على أن تنجز مفرغتان بكل من قريتي عبد المولى وسيدي بلقاسم.