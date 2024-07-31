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رياضة

رئيس جديد لمولودية البيض

31 جولية 2024 ()
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تم اليوم الأربعاء، انتخاب بلحقات محمد عامر رئيسا جديدا لنادي مولودية البيّض خلفا لعبد القادر دحماني المنتهية عهدته.

وتم ذلك خلال الجمعية العامة الانتخابية للعهدة الأولمبية 2024-2028 التي أقيمت، مساء اليوم، بقاعة مركز الترفيه العلمي بالمدينة الجديدة البيض، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للنادي.

وأدلى الرئيس الجديد بكلمة طالب فيها أنصار النادي بالوقوف خلف الإدارة الجديدة في هذه الظروف الصعبة، مقدما شكره للرئيس المنتهية عهدته عبد القادر دحماني الذي قاد الفريق إلى تحقيق صعود تاريخي للقسم المحترف الأول موسم 2022-2023 وتحقيق المرتبة الرابعة في أول موسم بحضيرة النخبة.

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