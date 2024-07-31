موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير"

صرح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن موقفه بخصوص الصحراء الغربية "لم يتغير"، مؤكدا دعمه للأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية لمواصلة المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين لمسألة الصحراء الغربية.

ويأتي تصريح الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت فرنسا أنها تعترف بالسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية "كأساس وحيد لإيجاد حل سياسي عادل".

في هذا الصدد، صرحت ناطقة باسم شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي لوكالة أوروبا بريس، عقب إعلان باريس، أن "كل بلد عضو يتصرف وفقا لمواقفه الخاصة، وأن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة لم يتغير".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال على موقفه المشترك الداعم للأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، ستافان ديميستورا، من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الجانبين لمسألة الصحراء الغربية"، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل متماشيا مع لوائح مجلس الأمن الدولي.