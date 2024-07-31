الرئيس الإيراني يثني على "جودة العلاقات" مع الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بطهران، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن بوغالي نقل للرئيس الإيراني "تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة على رأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبر بوغالي أيضا عن "ارتياح السيد عبد المجيد تبون لمستوى العلاقات بين البلدين والسعي إلى تعزيزها من أجل تنمية تكون في مستوى تطلعات الشعبين من خلال اللجان المشتركة، مع تبادل التجارب والخبرات".

كما ذكر بمواقف الجزائر تجاه النضال الذي يخوضه الشعبان الفلسطيني والصحراوي، معربا عن "استيائه واستنكاره للجريمة النكراء التي استهدفت القيادي إسماعيل هنية رحمه الله".

من جهته، وجه الرئيس الإيراني "شكرا خاصا" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثنيا على حضور الجزائر خلال مراسم تنصيبه، وهو ما يعد --مثلما أكد-- "دليلا على جودة العلاقات التي تربط البلدين".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس بزشكيان أن "الحادث الأليم واغتيال القيادي إسماعيل هنية لن يثني عزمنا للعمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وأن الظلم لا يمكن أن يستمر"، مشددا على أن "هذه الأعمال منافية لجميع الأعراف الدولية ولا يمكن أن تتحملها الضمائر الحية".

وبخصوص مستوى العلاقات الإيرانية الجزائرية، أكد الرئيس الإيراني "جاهزيته واستعداده لتنفيذ جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين" ليحمل، في الأخير، نقل بوغالي نقل "شكره وتقديره وتحياته الأخوية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".