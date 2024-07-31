رسميا .. بلايلي في الترجي لموسمين

أعلن نادي الترجي التونسي، مساء اليوم الأربعاء، رسميا، ضم اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي قادما من مولودية الجزائر.

وجاء في الصفحة الرسمية لنادي العاصمة التونسية على "الفايسبوك": "يوسف البلايلي مكشخ .. أتم الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف البلايلي. وقد أمضى يوسف البلايلي عقدا مع نادينا يمتد لموسمين أي إلى غاية جوان 2026".

وبهذا يسدل الستار على مسلسل امتد منذ نهائي كأس الجمهورية (5 جويلية 2024) حول مستقبل ابن الباهية الذي ظل متأرجحا بين البقاء أو مغادرة صفوف بطل الجزائر، ليستقر في الأخير هداف الرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي على العودة إلى شيخ الأندية التونسية الذي قضى معه أفضل الفترات في مشواره الرياضي.