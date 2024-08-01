آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة اليوم

1 أوت 2024 ()

38serv

+ -

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، تجتاح شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، فإن موجة حر شديدة تتعدى 42 درجة، ستستمر على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، بالاضافة الى ميلة وقالمة، وذلك إلى غاية منتصف الليل.

فيما توقعت الارصاد الجوية، موجة حر شديدة، تتعدى 46 درجة مئوية، ستستمر على ولايات: سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، وذلك الى غاية منتصف الليل.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    تداعيات اغتيال إسماعيل هنية

    14485 قراءة
  • 3

    موجة حر شديدة تجتاح 21 ولاية

    14173 قراءة
  • 4

    نجوم "الخضر" يتضامنون مع خليف

    8757 قراءة
  • 5

    هكذا سيكون "الانتقام الإيراني" !

    8596 قراءة