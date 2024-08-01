ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة اليوم

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، تجتاح شمال البلاد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، فإن موجة حر شديدة تتعدى 42 درجة، ستستمر على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، بالاضافة الى ميلة وقالمة، وذلك إلى غاية منتصف الليل.

فيما توقعت الارصاد الجوية، موجة حر شديدة، تتعدى 46 درجة مئوية، ستستمر على ولايات: سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، وذلك الى غاية منتصف الليل.