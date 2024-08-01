سوناطراك تبحث تعزيز التعاون مع شريكها الأمريكي

عقد أمس الأربعاء بميلانو الإيطالية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اجتماع عمل مع وفد من الشركة الأمريكية "بيكر هيوز" يقوده رئيسها المدير العام، لورانزو سيمونيلي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي، فقد تمحورت المحادثات خلال هذا الاجتماع حول سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي القائم في مجال صناعة المعدات الطاقوية، وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز الشراكة المستقبلية مع "بيكر هيوز".

وحضر هذا الاجتماع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد لعجال، بالإضافة إلى عدد من الإطارات المسيرة عن الشركتين الجزائريتين، حسب نفس المصدر.

ويندرج الاجتماع المنعقد في مدينة ميلانو في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد حشيشي إلى إيطاليا.

وللإشارة، فإن الشركة الأمريكية تعد شريكا لسوناطراك في فروع "ألجيسكو" و"أباك" المختصتين في تصنيع المعدات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بسلسلة القيمة للمحروقات، كما تساهم هذه الشركة في عدة مشاريع تطويرية حيوية.