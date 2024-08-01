أسعار النفط ترتفع

قفزت العقود الآجلة للنفط نحو ثلاثة بالمئة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.09 دولار للبرميل بما يعادل2.66 بالمئة إلى80.72 دولار للبرميل عند التسوية في حين زادت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا2.77 دولار إلى80.84 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي3.18 دولار للبرميل أو4.26 بالمئة إلى 77.91 دولار للبرميل عند التسوية في أكبر مكاسبها اليومية منذ أكتوبر 2023.

ومع ذلك اختتم خام برنت جويلية على انخفاض شهري بلغ سبعة بالمئة فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو أربعة بالمئة خلال الشهر.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهبطت المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاض منذ جانفي 2021.