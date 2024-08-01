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مجتمع

بومرداس: الدرك الوطني يكتشف مصنع سريا للأسلحة

1 أوت 2024 ()

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تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبومرداس من اكتشاف مصنع سري لصناعة الأسلحة النارية وتم تفكيك  الشبكة الاجرامية التي تنشط في الورشة والقبض على أفرادها.

العملية النوعية لقوات الدرك الوطني لولاية بومرداس جاءت بناءا على معلومات وتحريات دقيقة تفيد بقيام مجموعة بصناعة أسلحة نارية وبنادق ومسدسات داخل ورشة سرية على مستوى منطقة سيدي داود التابعة لدائرة دلس حيث تم مداهمة الورشة السرية التابعة لأحد الخواص وتم توقيف عناصر الشبكة الاجرامية وحجز أسلحة نارية بنادق ومسدسات في طور الصنع، وتم توقيف ثلاثة متهمين رئيسيين في القضية وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم.

وتجدر الإشارة أن عناصر الدرك الوطني لولاية بومرداس كثفت من نشاطها في مكافحة الاجرام في ولاية بومرداس.

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