هل أغتيل محمد الضيف أيضا؟

ادعى جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، أنه تأكد "استخباراتيا" من اغتياله قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، في عدوان جوي نفذه في 13 جويلية الماضي على منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، رغم نفي سابق للحركة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 13 جويلية 2024، أغارت طائرات حربية على منطقة خان يونس ليتأكد الآن استخباريًا أن الغارة أسفرت عن تصفية محمد الضيف، قائد الجناح العسكري، والرقم اثنين لدى منظمة حماس".

وادعى جيش الاحتلال أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من محمد الضيف ورافع سلامة قائد لواء خان يونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع، كما تم القضاء على عدد آخر من المسلحين".

وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، في 13 جويلية الماضي إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة بغزة في حينه.