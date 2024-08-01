جمعيات الجالية وأحزاب التكتل تستعد لحملة الرئاسيات في جنوب فرنسا

اجتمع أول أمس ممثلو أحزاب التكثل الرئاسي بحضور حزب تاج وعدد من الجمعيات الثقافية والدينية والرياضية والشخصيات المساندة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

والاجتماع كان حوصلة للاستحقاقات وتبني خريطة طريق للانطلاقة الفعلية للحملة الانتخابية والمسؤولية التي سوف تحمل على عاتق الجميع لإنجاح العرس الانتخابي و رفع نسبة المشاركة كل التدخلات والاقتراحات كانت فى مستوى الحدث وأخذت بعين الاعتبار الظروف والمستجدات السياسية الإقليمية وأيضا الاجتماعية ذات الصلة بتزامن الحملة الانتخابية بعطلة الصيف بالنسبة للجالية.

كما أكد الحاضرون على أهمية استغلال منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية والتنسيق مع القنوات الوطنية العامة والخاصة لتغطية كل النشاطات والخرجات الميدانية التي سوف يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الحملة للمترشح عبد المجيد

وتحدث مصطفى زروال ممثل حزب الارندى ورئيس الودادية الجزائرية بجنوب فرنسا ونائب سابق على دور الجالية في هذه المحطة الانتخابية، مؤكدا على لم الشمل والعمل كرجل واحد من اجل ترسيم عبد المجيد تبون لعهدة ثانية.

فيما أكد يوسف بوعبون الإعلامي، وممثل حزب صوت الشعب، ورئيس الجمعية التضامنية للجالية بالخارج، بأن هذه المحطة محطة البناء والتشييد، كما تناول عدة نقاط منها دور الإعلام في إنجاح العملية

كما تحدث وازن بشير برلماني سابق ممثل لحزب الارندى ورئيس الفدرالية للجمعيات بفرنسا عن أهمية هذا الاستحقاق لتكملة مشروع الرئيس.

اما عن حزب الآفلان فأكدت ممثلة الحزب بمرسيليا، فتيحة بزاز، بان المرأة الجزائرية سوف تكون حاضرة بقوة في هذا الاستحقاق الشيء الذي أكدته مثل حزب المستقبل السيدة العالية

وأكد بن دايخة المعروف باسم جودى رئيس جمعية التجار، عن ضرورة إشراك الجميع فى اللقاء المقرر الأسبوع القادم مع فتح مقر لحملة المترشح الحر عبد المجيد تبون لعهدة ثانية والتأكيد عن إشراك الجميع في هذا الحدث.