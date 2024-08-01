تيارت: توقيف مزور أوراق نقدية وطنية وأجنبية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لتورطه في عملية تزوير العملة الوطنية و الأجنبية وطرحها للتداول.

تفاصل القضية تعود، حسب بيان مصالح الدرك الوطني، إلى ورود معلومات لفرقة الأبحاث للدرك الوطني، ليتم ترصد المشتبه فيه وتوقيفه بأحد أحياء مدينة تيارت ثم تفتيش مسكنه بإذن من السلطات القضائية، أين ضبطت 380 ورقة نقدية من فئة ألفين دينار جزائري، 161 مطبوعة ورقية من الجهتين لأوراق نقدية من فئة ألفين دينار جزائري، مطبوعة واحدة من جهة لورقة نقدية من فئة ألفين دينار، وورقة نقدية من فئة 200 أورو تبين من خلال عرضها للخبرة بوكالة البنك الجزائري بتيارت، أنها مزورة، إضافة إلى ضبط عتاد يستعمل في التزوير يتمثل في طابعة متعددة المهام، مقص وقاطع ورق وهاتف نقال.

وقدم الموقوف بعد التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، عن جناية تقليد وتزوير العملة الوطنية والأجنبية لغرض تداولها في السوق الوطنية، وأودع الحبس على ذمة التحقيق قبل محاكمته.