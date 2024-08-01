الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بالرغاية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بولاية الجزائر.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وكذا المحافظة على النظام والأمن العموميين تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر .

العملية قام بها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنطقة الصناعية الرويبة، إثر الحصول على معلومات مؤكدة، مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، ليتم القيام بمداهمة واسعة النطاق، حيث تم وضع نقاط مراقبة في مناطق متفرقة، أين تم توقيف سيارة مشتبه فيها قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 13770 قرص مهلوس، ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مع حجز المركبة المستعملة في النشاط الإجرامي، حسب البيان.

ومكن التحقيق المعمق في القضية من طرف فرقة الأبحاث بالرغاية، من توقيف شخصين وحجز مبلغ مالي قدر 100.000 دينار جزائري .