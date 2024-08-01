ارتفاع درجات الحرارة.. وزارة الصحة تحذر

دعت وزارة الصحة اليوم الخميس، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المحتمل وقوعها جراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المستوى الوطني.

جاء في بيان للوزارة، أنه "نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة وتأثيرها المباشر على الصحة، سيما لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، النساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب إتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة".

ويتعلق الأمر ب "غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل".

كما دعت إلى "تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا"، لافتة إلى أنه "في حالة ما إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، أما اذا كان الخروج ضروريا فينصح بارتداء ملابس خفيفة وواسعة والمكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمر للشمس".

ونصحت الوزارة أيضا ب "شرب الماء بكمية كافية (خاصة بالنسبة لكبار السن والرضع والمرضى) وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين وتفادي النشاطات الخارجية، على غرار ممارسة الرياضة والبستنة في الأوقات الأشد حرا".

من جهة أخرى، دعت الوزارة إلى "الانتباه لأعراض الإصابة بضربة حر، من بينها آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، العطش الشديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة مع الاحمرار والجفاف والتشوش الذهني".

وفي حالة حدوث هذه الأعراض، شددت الوزارة على ضرورة "التصرف بسرعة من خلال نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد، منحه شربة ماء، رشه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلل) وتهويته. وفي حالة تفاقم حالته، يستوجب نقله إلى أقرب مركز صحي جواري".

كما أكدت الوزارة أنه تم "توفير كافة الإمكانيات على مستوى الهياكل الصحية للتعامل مع أي حالة مرتبطة بهذه الظاهرة.