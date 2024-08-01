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العالم

أول تعليق لـ"حماس" حول مزاعم الصهاينة بشأن اغتيال الضيف

1 أوت 2024 ()

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علق القيادي بحركة "حماس" عزت الرشق، على إعلان السلطات الصهيونية اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وقال الرشق في منشور على منصة "تلغرام" اليوم الخميس، إن "تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة".

وأضاف: "ما لم تعلن أي منهما (قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة) فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية أطرف أخرى"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي تصريح الرشق، تعقيبا على إعلان الصهاينة بأنه "تأكد استخباراتيا" من اغتياله قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، عدوان جوي نفذه في 13 جويلية الماضي على منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

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