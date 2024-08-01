"سأبقى مركزة على هدفي"

أكدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي اقتطعت اليوم الخميس تأشيرة تأهلها للدور الربع نهائي لفئتها ( أقل من 66 كلغ) في دورة الألعاب الاولمبية (باريس 2024)، أنها "ستبقى مركزة على تحقيق هدفها المتمثل في التتويج بميدالية أولمبية".

ومباشرة بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب الايطالية انجيلا كاريني بالانسحاب، أكدت حاملة مشعل الملاكمة النسوية الجزائرية بأولمبياد باريس :" نزالي الأول حسم في وقت قصير أمام المنافسة الايطالية (...) يبقى من المهم تحقيق الفوز في الخرجة الأولى في منافسة من هذا الحجم، لكنني سأبقى مركزة على بقية المشوار".

ومدعومة بتشجيعات الجمهور الجزائري الذي توافد بقوة إلى قاعة ارينا (شمال باريس)، لم تترك نائبة بطلة العالم 2022 أي فرصة لمنافستها الايطالية انجيلا كاريني التي انسحبت من المنازلة في الثانية الـ46 من الجولة الأولى.

وعن بقية المشوار قالت خليف، صاحبة الـ25 عاما :" لقد قطعت الخطوة الأولى بنجاح والآن أنا بصدد انتظار التعرف على هوية منافستي في الدور ربع النهائي ".

وباتت نجمة الفن النبيل الجزائري التي تعد إحدى أكبر المرشحات لتحقيق التتويج النهائي في فئتها (أقل من 66 كلغ)، على بعد منازلة واحدة فقط لتحقيق ميدالية أولمبية، ومن ثم تحقيق نتيجة أحسن من تلك المسجلة في اولمبياد طوكيو 2020 أين اكتفت باحتلال المركز الخامس.

وتقام منازلات الأدوار التصفوية بقاعة أرينا بشمال باريس، بينما تجرى النهائيات بميدان سوزان - لانغلين برولان غاروس.