"العلاقات الجزائرية-الموريتانية تشهد تطورا في كافة المجالات"

ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس بنواكشوط، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الشيخ الغزواني، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: ''ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الشيخ الغزواني، الذي نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية وجدد له تهانيه الخالصة بمناسبة إعادة انتخابه وتطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أعرب الرئيس الموريتاني عن "بالغ امتنانه لرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية وعن عميق تقديره له نظير حرصه الشخصي على تعزيز العلاقات الجزائرية-الموريتانية التي تشهد تطورا هاما في كافة المجالات"، وفقا لذات المصدر.