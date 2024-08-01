اتحاد خنشلة يدخل عهدا جديدا

أعلن نادي اتحاد خنشلة، اليوم الخميس، توقيع شراكة مع اتصالات الجزائر بصفتها الراعي الرسمي للفريق.

وفق بيان النادي فقد "جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر بالجزائر العاصمة، بحضور عادل بن تومي الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، ووليد بوكرومة المدير العام للاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة".

وكشف ذات المصدر أن شركة اتصالات الجزائر بادرت في عملية إعادة شراء النادي، كما "تندرج هذه الشراكة في إطار نهج شامل يهدف إلى دعم النادي في مسار تطوير وتعزيز قدراته خلال الموسم الرياضي 2024-2025".

وتأسس الاتحاد الرياضي لمدينة خنشلة عام 1943 وعانى لسنوات طويلة في الأقسام السفلى قبل أن يعود قبل موسمين إلى الرابطة المحترفة الأولى.

وستسمح عملية شراء غالبية أسهم النادي من طرف اتصالات الجزائر في دخول الاتحاد عهدا جديدا، ويصبح تاسع نادي مدعم من شركة عمومية بعد كل من مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، شباب قسنطينة، مولودية وهران، شبيبة الساورة.