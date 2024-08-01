نمور تضيع الميدالية وتكسب الاحترام

أنهت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، منافسة نهائي الفردي العام في إطار دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المركز الخامس.

وبدأت نمور المنافسة، مساء اليوم الخميس، بقوة واحتلت المركز الثاني في الترتيب العام بعد إجراء مسابقتي جهاز القفز وجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، غير أنها تراجعت في المسابقتين الأخيرتين (جهاز التوازن والحركات الأرضية) لتكتفي بالمرتبة الخامسة في الترتيب النهائي برصيد 55.899 نقطة.

ورغم فشل الرياضية الشابة في التتويج بميدالية إلا أنها حققت إنجازا تاريخيا للجزائر في الجمباز ونافست عمالقة اللعبة في مسابقة الفردي العام (ليس اختصاصها الأساسي)، وذلك بتواجد الأسطورة الأمريكية سيمون بيلز التي توجت بالذهب تلتها البرازيلية ريبيكا أندرادي (الفضية) ثم الأمريكية سونيزا لي (البرونزية).

وباتت صاحبه الـ17 عاما أول عربية وإفريقية تحصل على هذا الترتيب في منافسات الفردي العام خلال أول مشاركة لها في أكبر حدث رياضي في العالم.

وستضرب نمور موعدا مع التاريخ يوم الأحد القادم عندما تشارك في نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، وتملك فرصة كبيرة جدا للتتويج بميدالية أولمبية حيث ستنافس في اختصاصها الأساسي الذي تسجل فيه نتائج مبهرة.