غلق جزء من الطريق الوطني رقم 5 بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم غلق جزء من الطريق الوطني رقم 05 بين قصر الرياس وجسر تافورة أمام حركة المرور في الاتجاهين، وهذا بسبب أشغال وضع عوارض ممر الراجلين بونطة مصطفى .

حددت ذات المصالح في بيان لها، مدة الأشغال بليلتين (02) وذلك ابتداء من ليلة الجمعة 2024/08/02 من الساعة الواحدة (01) سا) صباحاً إلى غاية الساعة السابعة (07) سا 00) صباحا، وليلة السبت 2024/08/03 من الساعة الواحدة (01) سا ) صباحا الى غاية الساعة السادسة (06سا00) صباحا.

وأضاف بيان الولاية، أن حركة المرور سيتم تحويلها، بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الغربية (باب الواد ) تحول حركة المرور على مستوى قصر الرياس إلى شارع أول نوفمبر -شارع شي غيفارا - شارع "زيغود يوسف" .

أما بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الشرقية ومتجهة نحو الجهة الغربية ( ساحة الشهداء وباب الواد) تحول حركة المرور على مستوى جسر تافورة إلى شارع زيغود يوسف - شارع شي غيفارا - شارع أول نوفمبر.