موعد انطلاق الحملة الانتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة الانتخابية، يوم الخامس عشر أوت الجاري، تحسباً لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل.

جاء في بيان للهيئة التي يرأسها محمد شرفي، أنّ "لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمجموعة من القواعد و الضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد خمسة عشر يوماً من الآن".

يُشار إلى أنّ عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، أعلن الأربعاء، عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل، وتضمنت القائمة الأسماء التالية بحسب الترتيب الأبجدي للألقاب: يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، عبد المجيد تبون (مترشح حر) وعبد العالي حساني شريف (حمس).