هذه هي الحالة العامة للحرائق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية الساعة التاسعة والنصف صباحا.

فبولاية جيجل، تمكنت فرق الإطفاء – حسب بيان للمديرية -من إخماد حريق أدغال وأحراش بغزالة وأغانيم ببلدية سيدي معروف نهائيا.

وبولاية سكيكدة، تمكنت ذات المصالح، من إخماد حريق غابة بمنطقة تابلوط ببلدية قنواع.

أما بولاية عنابة، فتستمر عملية حراسة غابة المنطقة الجبلية وادي الفرشة ببلدية عنابة، وذلك بعد نجاح فرق الإطفاء في إخماد الحريق.

وبولاية سوق أهراس، تستمر كذلك عملية الحراسة على مستوى كل من غابة جبل الغواث ببلدية الحدادة، وغابة عين النفرة ببلدية مشروحة، بعد إخماد الحريقين، فيما تستمر عمليات الإخماد بغابة مشتة سيدي عبد الله ببلدية مشروحة.

وبولاية ميلة، تتواصل الحراسة على مستوى غابة بمنطقة لقفيش ببلدية ترعى بينان، بعد نجاح عملية الإخماد.