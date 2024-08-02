إصابة 12 شخصا في حادثي مرور

خلف حادثا مرور، اليوم الجمعة، إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة بولايتي مستغانم وسطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن ذات المصالح تدخلت على الساعة التاسعة و5 دقائق من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 90 دوار أولاد حمو، بلدية ودائرة خير الدين، حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و59 سنة وتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف على الساعة الرابعة صباحا و48 دقيقة من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 28 دوار لقمامزة، بلدية الرصفة ودائرة صالح الباي.

وخلف الحادث إصابة 07 أشخاص من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 01 و63 سنة بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى عين ولمان، حيث تأكدت وفاة امرأتين 61 سنة و20 سنة كانتا في حالة حرجة.