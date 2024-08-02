خبر سيء يخص عمورة

بعد بداية أكثر من مشجعة مع ناديه الألماني الجديد فولفسبورغ وفق خلالها في التسجيل في مناسبتين خلال المباريات الودية التحضيرية، أدار الحظ ظهره للمهاجم الجزائري محمد أمين عمورة.

حيث أعلن نادي فولفسبورغ الألماني عبر بيان رسمي تعرض اللاعب لإصابة على مستوى الرباط الأوسط لركبته وسيغيب على ضوئها لفترة عن الملاعب دون أن يحدد النادي الألماني ظروف الإصابة أو مدة الغياب.

ويبقى المأمول ألا تؤثر الإصابة وفترة الغياب على البداية الرسمية لابن جيجل في "البندسليغا" التي سيدشنها نادي فولفسبورغ يوم 25 أوت المقبل عبر استقبال العملاق الألماني بايرن ميونيخ.