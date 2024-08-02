عودة دريس مسعود إلى أرض الوطن

غادر البطل الجزائري، دريس مسعود مقر البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024 عائدا إلى الجزائر في انتظار أن تتضح الصورة أكثر بخصوص مستقبله الرياضي بعد أن أكد الاتحاد الدولي للجيدو فتح تحقيق بخصوص ظروف استبعاده من المشاركة في الأولمبياد.

وكان دريس مسعود الذي أوقعته القرعة أمام ممثل الكيان، قد استبعد من المنافسة بعد سقوطه في جلسة التحكم في الوزن حيث تم تسجيل 400 غرام إضافية على الوزن المحدد (73 كلغ) وأشار الاتحاد الدولي للجيدو لاحقا عبر بيان رسمي بأنه سيقوم بعد نهاية الألعاب الأولمبية بفتح تحقيق معمق مع البطل الجزائري مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تطلب الأمر.

وأكد مصدر عليم بأن البطل الجزائري وبرغم كل ما رافق حضوره في الأولمبياد عاد إلى مسقط رأسه وهران بمعنويات عالية على عكس زميلته أمينة بلقاضي التي عادت بدورها إلى الجزائر بمعنويات في الحضيض نتيجة ظروف إقصائها وخروجها من المسابقة قبل أن يلحقها صبيحة اليوم محمد المهدي ليلي في وزن (+100 كلغ) وهو ثالث وآخر ممثل للجيدو الجزائري في هذه الألعاب.