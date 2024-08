Les services météorologiques prévoient des pluiess orageuses sur certaines wilayas de l'ouest et du sud du pays.

Le bulletin précise que des précipitations entre 20 et 40mm concerneront de 12h à 21h les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naama, El Bayadh, Béchar et In Guezzam.

La wilaya de Tindouf connaîtra, quant à elle, des vents forts pouvant provoquer des tempêtes de sable.