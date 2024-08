Coopération Algéro-Ivoirienne dans le domaine de l'énergie

L'Algérie et la Côte d'Ivoire sont convenues, jeudi, d'élaborer un projet d'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qui sera signé à la fin de l'année en cours, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Cet accord intervient suite aux entretiens du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, par visioconférence, avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ayant porté sur les moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie.

"Les deux parties sont convenues de former une équipe de travail mixte, et de la mise en place d'une feuille de route pour le développement des relations de coopération bilatérale, outre l'élaboration d'un projet d'accord de coopération dans le domaine de l'énergie, qui sera signé lors de la prochaine visite du ministre ivoirien en Algérie l'année courante", selon le communiqué.

Lors des entretiens, qui ont vu la présence de cadres du ministère, les deux parties ont examiné l'état des relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les développer dans le domaine de l'énergie et des mines.

En outre, les deux ministres ont passé en revue les opportunités de coopération entre les deux pays tout le long de la chaine de valeur dans le secteur des hydrocarbures", a ajouté le communiqué.

A cet égard, le ministre ivoirien a mis en avant l'expérience que peut apporter l'Algérie, à travers Sonatrach, dans les domaines de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures (amont et aval), le développement des champs, le raffinage, la production et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), le transport et la distribution de produits pétroliers, ainsi que dans le domaine organisationnel et de la formation, suite notamment aux nouvelles découvertes de pétrole et du gaz en Côte d'Ivoire.

Les deux parties ont également évoqué les opportunités de coopération dans le domaine de production et du transport d'électricité, ainsi que la maintenance et la fabrication des équipements d'électricité, la formation et l'échange d'expertises dans ces domaines entre Sonelgaz et la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), en sus d'œuvrer à développer le réseau électrique africain.

Par la même occasion, Arkab a souligné "la disposition de l'Algérie à appuyer la République de la Côte d'Ivoire à travers la formation et le transfert du savoir-faire dans plusieurs domaines, à l'instar des hydrocarbures et de l'électricité".