قرار ماكرون.."اتخذه رجل على رأس دولة لا تملك حكومة ولا أغلبية"

أدانت المجموعة السياسية "الخضر" في مجلس الشيوخ الفرنسي "بشدة" دعم باريس لما يسمى "مخطط الحكم الذاتي" المغربي في الصحراء الغربية، واصفة القرار بـ "الشخصي" و "الخطأ التاريخي الكبير".

وأصدرت المجموعة البرلمانية بيانا حول الموقف الفرنسي الجديد، موضحة أن "هذا القرار الثقيل الذي اتخذه رجل واحد، على رأس دولة لا تملك حكومة ولا أغلبية، يبدو أكثر من أي وقت مضى خطأ تاريخيا كبيرا وإخفاقا آخر على الساحة الدولية لرئيس الجمهورية".

وإذ يذكر "الخضر" بالتزامهم باحترام "حرية الشعوب في تقرير مصيرها واحترام القانون الدولي"، فإنهم "يدينون بشدة هذا الموقف الشخصي الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يتعارض مع الموقف التاريخي لفرنسا والقانون الدولي والاتفاقيات الحالية بين المغرب وجبهة البوليساريو".

وفي هذا السياق، تدعو المجموعة السياسية، الرئيس الفرنسي إلى "احترام القانون الدولي وضمان غلبة القانون على المصالح الاقتصادية الجماعية أو الفردية"، مطالبة "بالتطبيق الصارم لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991" والامتثال لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما طالبت مجموعة "الخضر"، الأمم المتحدة بـ "بذل قصارى جهدها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

بالنسبة للمجموعة، فإن الوضع في الصحراء الغربية "واضح"، لافتة إلى أن هذا الإقليم "الذي تعتبره الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية، غير متمتع بحكم ذاتي، لا يمكن وضعه تحت السيادة المغربية".