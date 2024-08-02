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مجتمع

عنابة: غرق طفلين بشاطئ ريزي عمر

2 أوت 2024 ()

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تدخلت عناصر الحماية المدنية بعنابة، صبيحة اليوم، لأجل إنقاذ غريقين بشاطئ ريزي عمر، ويتعلق الأمر بطفلين شقيقين أعمارهما 8 و11 سنة.

وأكد عناصر الحماية في اتصال بهم، أن الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث تم انتشال الغريقين، وكانا في حالة حرجة، وتم نقلهما إلى مصلحتي الإنعاش بكل من ابن رشد وابن سينا .

وأفادت مصادر عليمة أن الطفلين ينحدران من ولاية الطارف وتوفيا في المستشفى.

إلى جانب ذلك، ذكرت المصالح ذاتها أنها تدخلت في حدود الساعة العاشرة صباحا لإسعاف 17حراقا أعمارهم تتراوح بين16و46 سنة، من بينهم امرأة وطفلها .

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