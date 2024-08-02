احتجاج على مذيع فرنسي بسبب نمور

تقدمت البعثة الجزائرية باحتجاج رسمي لدى اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية - باريس 2024 بسبب المذيع الفرنسي لقاعة بيرسي والذي رافق يوم أمس منافسة الجمباز.

وجاء الاحتجاج بسبب لجوء المذيع الفرنسي في كل مرة تقدمت خلالها البطلة الجزائرية كايليا نمور للمنافسة في مسابقات الفردي العام للتذكير بأنها تجري تدريباتها وتحضيراتها في فرنسا، وقد بالغ في التركيز على ذلك لدرجة أنه كان يمنح الانطباع لدى الحضور والذي كان من بينهم النجم العالمي زين الدين زيدان بأن الأمر يتعلق برياضية فرنسية.

وأشار مصدر مسؤول لـ"الخبر" بأن الشكوى تم تقديمها بشكل مستعجل وتحصل ممثلو البعثة الجزائرية على رد سريع حيث طلب من المذيع الفرنسي الكف عن تعليقاته "المريبة" حول البطلة الجزائرية التي نذكر أنها تنحدر من ناحية والدها من منطقة العنصر بولاية جيجل.