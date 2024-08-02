منافسة خليف تتجاوز المحظور

بدأت الملاكمة المجرية، لوكا هاموري، حملة استفزازية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "أستغرام" قبل حوالي 24 ساعة على مواجهتها للملاكمة الجزائرية إيمان خليف في ربع نهائي وزن أقل من 66 كلغ في إطار أولمبياد باريس 2024.

ونشرت الملاكمة سلسلة من الصور على خاصية "الستوري" متوافقة مع موجة الكراهية والأخبار الكاذبة التي تواجهها ممثلة الجزائر منذ اقتراب دخولها في المنافسة الأولمبية قبل أيام.

وشاركت الملاكمة المجرية، التي من المفروض أنها تحترم الميثاق الأولمبي، صورة "مقززة" تضمنت حلبة فوقها فتاة في مواجهة وحش، في إشارة واضحة إلى منازلتها المرتقبة ضد خليف، في تصرف غير رياضي تجاوز كل الخطوط الحمراء.

وتعرض حساب الملاكمة على "الأستغرام" لهجوم كبير من الجزائريين الذين عبروا عن مساندتهم لممثلة الألوان الوطنية ومنتقدين تصرف الرياضة المجرية، في انتظار تحرك اللجنة الأولمبية الجزائرية وتقديم احتجاج لدى الهيئات المختصة على هذا الفعل المشين.

وستسعى الملاكمة الجزائرية، غد السبت، على الساعة الرابعة مساء و22 دقيقة بتوقيت الجزائر، إلى ضمان أول ميدالية أولمبية لها عندما تواجه نظيرتها المجرية في ربع النهائي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أصدرت، أمس، بيانا شديد اللهجة ردت فيه على كل الادعاءات الكاذبة ضد خليف.