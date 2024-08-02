الملاكمة الإيطالية تعتذر

قالت الملاكمة الإيطالية، أنجيلا كاريني، التي انسحبت من مواجهة الجزائرية إيمان خليف خلال 46 ثانية، إنها "تريد الاعتذار" لمنافستها عن الطريقة التي تعاملت بها مع اللحظات التي تلت النزال.

وقالت كاريني لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "كل هذا الجدل يجعلني حزينة، أنا آسفة لمنافستي أيضًا. إذا قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تستطيع النزال، فأنا أحترم هذا القرار".

واعتبرت كاريني أن التخلي عن النزال كان خطوة ناضجة يجب اتخاذها، لكنها أعربت عن أسفها لعدم مصافحة خليف بعد ذلك، قائلة: "لم يكن هذا شيئًا كنت أنوي القيام به، في الواقع، أريد أن أعتذر لها وللجميع. لقد كنت غاضبة لأن مشاركتي في دورة الألعاب الأولمبية تحولت إلى دخان".

وأضافت أنها إذا التقت بخليف مرة أخرى فسوف "تحتضنها".

وكانت الملاكمة قد تلقت لكمة من خليف على وجهها بعد 30 ثانية من منازلة ثمن نهائي وزن أقل من 66 كلغ في أولمبياد باريس، أمس الخميس، وتوجهت كاريني إلى الزاوية ليقوم مدربها بإصلاح غطاء رأسها وبعد استئناف المنافسة لفترة وجيزة، عادت إلى زاويتها مرة أخرى وانسحبت من المواجهة.