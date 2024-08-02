الاحتلال يوقف خطيب المسجد الأقصى بعد نعيه هنية

أوقفت الشرطة الصهيونية، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في حي الصوانة، وذلك بعد أن نعى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة الشرطة الصهيونية وجنود الاحتلال يحيطون بالشيخ أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما يتكئ على عصاه متوجها إلى مركبة الشرطة.

وكانت الشرطة الصهيونية قد قالت في بيان إنه و"بعد هتافات أحد الخطباء اليوم خلال صلاة الظهر في الحرم القدسي الشريف، بدأت الشرطة التحقيق فيما إذا كان لها علاقة بالتحريض مع الجهات المختصة، وقالت إنها سوف تتصرف وفقاً للنتائج".

واتهمت السلطات الصهيونية صبري بإلقاء خطاب تحريضي في الأقصى.

من جهته قال حمزة قطينة، محامي الشيخ عكرمة لقناة "الجزيرة" إن الشيخ اعتقل بعد محاصرة منزله في حي الصوانة بالقدس من قبل قوات الاحتلال.

وقال قطينة إن الشيخ عكرمة نقل إلى "الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية" المخصصة للتحقيق مع المقدسيين.

وقال الشيخ صبري، في مستهل الخطبة الثانية في بث مباشر نقلته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس على صفحتها بموقع فيسبوك، "إن أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومِن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، نسأل الله عز وجل له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".