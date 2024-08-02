تصريح جديد للجنة الأولمبية الدولية (فيديو)

عادت اللجنة الأولمبية الدولية للتطرق إلى قضية الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، التي تتعرض إلى حملة من الأكاذيب شاركت فيها شخصيات مشهورة ووسائل إعلام غربية في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدامز، اليوم الجمعة: "الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ولدت أنثى، تم تسجيلها كأنثى، عاشت حياتها كأنثى، لاكمت كأنثى ولديها جواز سفر أنثى".

وأضاف ذات المتحدث في إجابة على سؤال صحفي: "هذه ليست قضية تحول جنسي، أعلم أنك لا تقول ذلك ولكن كان هناك بعض الالتباس بطريقة ما أن رجلا يصارع امرأة، هذه ليست القضية من الناحية العلمية، هناك إجماع على ذلك، علميا هذا ليس رجلا يقاتل امرأة وأعتقد أننا بحاجة إلى نوع من التوضيح وإزالة هذا اللبس".

وبعد فترة من الصمت، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الخميس، بيانا شديد اللهجة ردت فيه على الحملة المغرضة التي تتعرض لها الملاكمة الجزائرية.

وأكدت اللجنة في بيانها أن خليف نافست في بطولات عالية المستوى لسنوات عديدة باحترام كامل للقوانين المعمول بها، مضيفة أنها تلتزم بحماية حقوق جميع الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية وفقًا للميثاق الأولمبي وأنها تشعر بالحزن بسبب الإساءة التي تتعرض لها الرياضية حاليا.