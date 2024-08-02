الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا تستنكر..

عبرت الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا، عن استنكارها لموقف فرنسا الداعم "لخطة الحكم الذاتي" المزعومة للصحراء الغربية، واصفة إياه "بالخطير على المنطقة".

وعبرت الحركة الديناميكية للجزائريين في فرنسا في بيان لها، اليوم الجمعة، عن استنكارها "للموقف الأحادي للرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون" بخصوص "خطة الحكم الذاتي المزعومة التي يقترحها المغرب"، إذ وصفته بالموقف "الخطير على المنطقة والمخالف لأحكام و مبادئ مجلس الأمن الذي يعمل على إيجاد حل سياسي يحترم القانون الدولي".

ولفتت الحركة إلى أن موقف فرنسا بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن يمثل "خرقا للحياد ويخالف ميثاق الأمم المتحدة"، مذكرة أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية "آخر مستعمرة في إفريقيا".

وذكرت بقرار هيئة الأمم المتحدة المتضمن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بعد قبول المغرب وجبهة البوليساريو لاقتراحات تسوية هذا النزاع، معتبرة أن القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.