إيمان خليف..اللجنة الأولمبية الدولية تتوعد

أعطت اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الجمعة، إعذارًا اخيرًا، للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يسيء للبطلة الجزائرية، إيمان خليف، حسب ما أفادت وزارة الشباب والرياضة.

وجاء في بيان، للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أنها تنهي "إلى علم الرأي العام الوطني والدولي، تبعا للشكوى الرسمية التي قدمتها اليوم إلى اللجنة الأولمبية الدولية، فيما يخص انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة والمساس بالميثاق الأولمبي، بشخص بطلتنا إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024، فقد أعطت اللجنة الأولمبية الدولية إعذارًا اخيرًا للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس ببطلتنا ايمان خليف".

وأضافت اللجنة، أنها "تحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد البطلة إيمان خليف".

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشكوى الرسمية إلى اللجنة الأولمبية، على خلفية قيام الملاكمة المجرية لوكا هاموري بنشر محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لإيمان خليف