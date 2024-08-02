فضيحة من العيار الثقيل داخل أروقة الـ"كاف"

في فضيحة من العيار الثقيل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح تحقيق في مزاعم انتهاك لوائح الحوكمة والتدقيق الداخلية داخل الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال "كاف" في بيانٍ رسمي، نقله الموقع القطري "وين وين"، أمس الخميس، "إن لجنة التدقيق والحوكمة ستستعين بأحد أكثر شركات المحاماة الدولية أو التدقيق والخدمات الدولية نزاهةً، للتحقيق في الانتهاك المزعوم للوائح التدقيق والحوكمة الداخلية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومن ثم تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية".

وتعقيبًا على ذلك قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي: "لا يوجد تسامح مطلق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع الفساد أو انتهاك لوائح الحوكمة الداخلية والتدقيق والشفافية، ولا يمكن التساهل مع انتهاك النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالكاف والفيفا".

وتابع: "لقد التزمنا بأفضل ممارسات الحوكمة والتدقيق والشفافية والأخلاق العالمية، وأنشأنا عام 2021 إدارة الحوكمة الداخلية والامتثال في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم". وأكمل: "لقد لفتت إدارة الحوكمة الداخلية والامتثال انتباهنا إلى الانتهاك المزعوم للوائح التدقيق الداخلي والحوكمة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأكمل: "لقد أدت الثقافة الحالية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتمثلة في تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة والتدقيق والشفافية والأخلاق العالمية والالتزام بها، إلى حصول "كاف" على احترام كبير من جانب رعاته وشركائه والحكومات الأفريقية وأصحاب المصلحة الأفارقة والدوليين الآخرين".

وأكمل باتريس موتسيبي كلماته بالقول: "ستناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقرير وتوصيات لجنة التدقيق والحوكمة، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب على الفور إذا تم تحديد سلوك غير لائق من جانب لجنة التدقيق والحوكمة".

وتتكون لجنة التدقيق والحوكمة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من رئيس ونائب رئيس لجنة حوكمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (القاضي بيتروس داماسيب والسيد هابي ديودوني على التوالي) ورئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (محمد زازي ومحمد نور الدين أسيندوه على التوالي)، فيما يشغل القاضي بيتروس داماسيب منصب رئيس لجنة التدقيق والحوكمة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.