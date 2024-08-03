توقعات الأرصاد الجوية اليوم

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية، وارتفاع في درجات الحرارة وأمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال تجتاح ولايات" الوادي، تقرت، تبسة، المغير، خنشلة، بسكرة وأولاد جلال، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا، الى غاية الثالثة فجرا من يوم غد الأحد.

كما حذّرت الارصاد الجوية، من موجة حر تجتاح ولايات: ورقلة، المغير، خنشلة، الوادي، بسكرة وتقرت، وذلك ابتداء من السادسة صباحا الى غاية منتصف الليل.

كما ستعرف ولايات تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام، تساقد أمطار رعدية، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، الى غاية منتصف الليل.