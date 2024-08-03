مجازر جديدة في قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومه الـ 302 مع تواصل القصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، لاسيما أحياء مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاحتلال الهمجي، ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 31 شهيدا و62 مصابا خلال 24 ساعة، بينما قصفت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– بعدد من قذائف الهاون تجمعا لجنود قوات الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 39 ألفا و550 شهيدا و91 ألفا و280 مصابا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات، استهدفت طائرة صهيونية مسيّرة مجموعة فلسطينيين في شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بجراح وصفت بأنها خطرة.

وارتقى 5 فلسطينيين جراء قصف صهيوني استهدف منزلا اليوم السبت في منطقة ميراج بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي البريج وسط القطاع، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الصهيوني الأطراف الشمالية لبلوك "1" في المخيم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استشهدت أم وطفلها في غارة صهيونية على محيط مسجد الصفاء في مخيم البريج. كذلك استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في استهداف مجموعة من أهالي غزة، قرب "المستشفى الأردني" في تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وشهدت الساعات الماضية تواصل القصف الهمجي بوتيرة متصاعدة على مناطق واسعة في قطاع غزة.