رئيس اللجنة الأولمبية الدولية : خليف امرأة وليس هناك شك على الإطلاق

انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بشدة خطاب الكراهية والتمييز الذي تعرضت له البطلة الجزائرية ايمان خليف خلال الأولمبياد الحالي وأكد بأن هيئته لن تشارك في ما وصفها الحرب العرقية التي تغذيها شائعات مغرضة .

وقال باخ خلال مؤتمر صحفي ردا على أسئلة الصحفيين حول الملاكمة الجزائرية "ايمان خليف امرأة و ليس هناك شك في ذلك على الإطلاق. لقد أجرينا اختبارات واسعة النطاق تثبت ذلك، لقد وُلدت كامرأة و عاشت و تربت كإمرأة و نافست كامرأة طوال السنين الماضية دون أي مشكلة".

وأضاف "ما رأيناه في آخر 48 ساعة هو أن البعض يريد تغيير مفهوم ما هي المرأة و ما هو الرجل. و لهذا السبب كل ما يمكنني فعله هو أن اتحداكم أن تعطونني إثبات علمي على ما تروجون له و ما هو هذا التعريف الجديد للمرأة الذي تروجون له، نحن على استعداد لسماعكم"

وعبر باخ عن تذمره من الحملة الشنيعة التي تعرضت لها الملاكمة الجزائرية وتابع "لن نشارك في هاته الحرب السياسية والعرقية التي صنعتموها بهاته الإشاعات وإسمحوا لي أن أقول أن ما حدث آخر 48 ساعة خلال مواقع التواصل الاجتماعي و الكراهية التي تلقتها البطلة الجزائرية إيمان خليف و العنف الذي تعرضت له تم تغذيتها من قبل هذه الأجندة غير مقبولة على الإطلاق"

وفي سياق متصل تلقت ايمان خليف رسائل دعم ومساندة من جهات رسمية وشخصيات وطنية وحتى دولية

ووضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، منشورا على حسابه الرسمي كتب فيه "الاتحاد الجزائري يساند ويدعم بطلتنا ايمان خليف من جهته كتب الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة كل الدعم والمساندة لإيمان خليف وكذلك فعل الحساب الرسمي لشباب بلوزداد الذي وضع "هاشتاغ" كلنا ايمان خليف و ايمان خليف بطلة الجزائر وأخر الداعمين للبطلة الجزائرية كان النجم العالمي "ديجي سنيك" الذي وضع منشورا على حسابه الرسمي ارفقه بصورة للملاكمة الجزائرية وكتب يحثها على العودة إلى المنزل بالميدالية الأولمبية

هذا وتستعد خليف اليوم لخوض مباراة الدور ربع نهائي ضد المجرية لوكا هاموري سيكون على الساعة 16:22 بتوقيت الجزائر والفوز سيضمن للجزائر أول ميدالية لها في هذا الأولمبياد.