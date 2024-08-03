وفاة البطل موسى مصطفى

توفي اليوم الملاكم الدولي الجزائري الأسبق، مصطفى موسى عن عمر يناهز 62 سنة متأثرا بمضاعفات حادث المرور الذي تعرض له وسط مدينة وهران شهر ماي الماضي.

وكانت عائلته قد ناشدت السلطات المعنية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية ووالي وهران التدخل من أجل نقله للعلاج خارج الوطن لكن ذلك لم يتحقق.

وكان الفقيد صاحب أول انجاز للرياضة الجزائرية في الأولمبياد عندما حقق برونزية وزن أقل من 81 كلغ في أولمبياد لوس انجلس 1984 كما يملك سجلا حافلا من الانجازات الأخرى منها ذهبية بطولة العالم العسكرية 1982 و ذهبية الألعاب المتوسطية 1983 بالدار البيضاء المغربية والألعاب العربية 1985 بالرباط المغربية وأخيرا برونزية الألعاب الافريقية 1987 بنيروبي عاصمة كينيا.