الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على مراسم تدشين مرافق جديدة في زرالدة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، على مراسم تدشين مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزرالدة بالناحية العسكرية الأولى.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، "عرضا مفصلا حول هذه المرافق الجديدة التي يأتي إنجازها تجسيدا للمشاريع الاجتماعية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة".

كما هنأ الفريق أول شنقريحة، جميع المسؤولين نظير الجهود المبذولة في سبيل تسليم المرافق الجديدة في الآجال المحددة وحثهم على العمل من أجل المحافظة عليها والحرص على صيانتها باستمرار.