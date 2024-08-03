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العالم

تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية

3 أوت 2024 ()
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الحرس الثوري في بيانه الذي حمل الرقم "3": "بعد العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني المجرم الذي أدى إلى استشهاد الشهيد الكبير الدكتور إسماعيل هنية رئيس المجاهدين والمكتب السياسي الشجاع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه".

وأضاف: "⁠ ⁠لقد صمم هذا الإجراء ونفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة".

وتابع قائلاً: "بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي وزنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف".

واختتم الحرس الثوري بيانه: "إن دماء "الشهيد إسماعيل هنية" لن تذهب سدى، وسيتلقى النظام الصهيوني الإرهابي الرد على هذه الجريمة وهو "العقاب الشديد" في الزمان والمكان والطريقة المناسبة".

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